மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் வீடுகளை சூழ்ந்துள்ள மழைநீரை வெளியேற்றக் கோரி பொதுமக்கள் சாலை மறியல் போராட்டம் நடத்தினர் + "||" + In Thoothukudi, the public staged a road blockade demanding the evacuation of rainwater surrounding houses

தூத்துக்குடியில் வீடுகளை சூழ்ந்துள்ள மழைநீரை வெளியேற்றக் கோரி பொதுமக்கள் சாலை மறியல் போராட்டம் நடத்தினர்