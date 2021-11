மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் சுகாதாரத்துறை அலுவலர்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நேற்று தற்செயல் விடுப்பு எடுத்து, பல்வேறு இடங்களில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் + "||" + In Thoothukudi district, health officials took contingency leave yesterday and staged protests at various places, stressing the demands

