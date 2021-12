மாவட்ட செய்திகள்

2668 அடி மலை உச்சியில் மகாதீபம் ஏற்றப்பட்ட கொப்பரை இறக்கப்பட்டது + "||" + The cauldron on which the Mahadeepam was mounted was lowered to the top of the 2668 foot mountain

2668 அடி மலை உச்சியில் மகாதீபம் ஏற்றப்பட்ட கொப்பரை இறக்கப்பட்டது