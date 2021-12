மாவட்ட செய்திகள்

வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட மாணவன் பிணமாக மீட்பு + "||" + Recovery of student body washed away in floods

வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட மாணவன் பிணமாக மீட்பு