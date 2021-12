மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் ஆடுகள் வழங்கும் திட்டத்தில் 1,400 பெண் பயனாளிகள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் + "||" + 1,400 female beneficiaries will be selected for the goat distribution scheme in Tiruvallur district

