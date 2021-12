மாவட்ட செய்திகள்

கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு கோவில்பட்டி பஜாரிலுள்ள கடைகளில் நட்சத்திரங்கள், குடில்கள் உள்ளிட்ட பொருட்களை வியாபாரிகள் விற்பனைக்கு குவித்து வைத்துள்ளனர் + "||" + Merchants have been stockpiling items including stars and huts at shops in Kovilpatti Bazaar ahead of Christmas

