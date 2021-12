மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி சுந்தரவேல்புரத்தில் கடந்த 6 நாட்களாக மழைநீர் தேங்கி நிற்பதை படத்தில் காணலாம் + "||" + You can see in the picture that rainwater has been stagnant for the last 6 days in Thoothukudi Sundaravelpuram

