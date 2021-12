மாவட்ட செய்திகள்

தாமிரபரணி ஆற்றில் ஓடும் வெள்ளத்தண்ணீர் கடலில் கலக்கும் இடமான முக்காணி ஆற்றுப்பாலத்தை தொட்டவாறு செல்கிறது + "||" + The floodwaters of the Tamiraparani River flow into the sea and touch the Mukkani River Bridge

தாமிரபரணி ஆற்றில் ஓடும் வெள்ளத்தண்ணீர் கடலில் கலக்கும் இடமான முக்காணி ஆற்றுப்பாலத்தை தொட்டவாறு செல்கிறது