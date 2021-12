மாவட்ட செய்திகள்

சாத்தான்குளத்தில் கனமழையால் வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் தேங்கியதால் மக்கள் பாதிப்பு + "||" + People affected due to water logging inside houses due to heavy rains in Sathankulam

