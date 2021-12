மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி தாலுகா மற்றும் மாநகராட்சி பகுதியில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று(வியாழக்கிழமை) விடுமுறை + "||" + Today is a holiday only for schools in Thoothukudi taluka and the corporation area

