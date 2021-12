மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் நள்ளிரவில் பரவலாக மழைசெஞ்சியில் பாலம் உடைந்ததால் போக்குவரத்து துண்டிப்பு + "||" + Widespread rain at midnight in Villupuram district Traffic disruption due to bridge break in Ginger

