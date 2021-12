மாவட்ட செய்திகள்

20 மாதங்களுக்கு பிறகுசெங்கோட்டையில் இருந்து கேரளாவுக்கு அரசு பஸ்கள் மீண்டும் இயக்கம் + "||" + Government buses ply again from senkotaai to Kerala

