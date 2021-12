மாவட்ட செய்திகள்

தோப்புகளில் தண்ணீர் தேங்கியதால் தேங்காய் பறிக்க முடியாமல் விவசாயிகள் அவதி + "||" + Farmers are suffering due to stagnant water in the groves and not being able to harvest coconuts

தோப்புகளில் தண்ணீர் தேங்கியதால் தேங்காய் பறிக்க முடியாமல் விவசாயிகள் அவதி