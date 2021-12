மாவட்ட செய்திகள்

ஊரப்பாக்கத்தில் பள்ளம் விழுந்த வீட்டில் தாசில்தார் நேரில் ஆய்வு + "||" + Tahsildar inspection of the house where the ditch fell in Urapakkam

ஊரப்பாக்கத்தில் பள்ளம் விழுந்த வீட்டில் தாசில்தார் நேரில் ஆய்வு