மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் மழைநீர் தேங்கியுள்ள பிரையன்ட் நகர் பகுதியில் நேற்று தண்ணீரில் நடந்து சென்று முதல்அமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ஆய்வு செய்தார் + "||" + chief Minister MK Stalin inspected the rainwater harvesting in the Bryant Nagar area of ​​Thoothukudi yesterday

