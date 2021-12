மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி அருகே மோட்டார் சைக்கிள் மோதி லாரி டிரைவர் பலியானார் + "||" + A lorry driver was killed in a motorcycle collision near Thoothukudi

தூத்துக்குடி அருகே மோட்டார் சைக்கிள் மோதி லாரி டிரைவர் பலியானார்