மாவட்ட செய்திகள்

கயத்தாறு அருகே வேன் கவிழ்ந்து சாலையில் பூக்கள் சிதறியதால் பரபரப்பு நிலவியது + "||" + The van overturned near Kayathar and there was a commotion as flowers were scattered on the road

கயத்தாறு அருகே வேன் கவிழ்ந்து சாலையில் பூக்கள் சிதறியதால் பரபரப்பு நிலவியது