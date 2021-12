மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூரில் நேற்று பொதுமக்கள் திடீர் சாலைமறியலில் ஈடுபட்டதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது + "||" + Traffic was disrupted in Thiruchendur yesterday due to a sudden road blockade by the public

