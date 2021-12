மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் எய்ட்ஸ் நோயை கட்டுப்படுத்த அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று மாவட்ட கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் கூறினார் + "||" + District Collector Senthilraj said that everyone should work together to control AIDS in Thoothukudi district

