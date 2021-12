மாவட்ட செய்திகள்

குளங்கள் நிரம்பியதால் வீடுகளை வெள்ளம் சூழ்ந்தது + "||" + Because the pools are full Houses were flooded

குளங்கள் நிரம்பியதால் வீடுகளை வெள்ளம் சூழ்ந்தது