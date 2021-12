மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் மின்சாரம் தாக்கி சிறுவன் இறந்து போனார் + "||" + Boy dies after being struck by electricity in Thoothukudi

தூத்துக்குடியில் மின்சாரம் தாக்கி சிறுவன் இறந்து போனார்