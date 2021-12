மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் வாலிபரிடம் செல்போன் மற்றும் மின் மோட்டார் திருடியவர் நேற்று கைது செய்யப்பட்டார் + "||" + The man who stole a cellphone and an electric motor from a teenager in Thoothukudi was arrested yesterday

தூத்துக்குடியில் வாலிபரிடம் செல்போன் மற்றும் மின் மோட்டார் திருடியவர் நேற்று கைது செய்யப்பட்டார்