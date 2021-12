மாவட்ட செய்திகள்

சுற்றுலா பயணிகள் வருகை குறைந்ததால் சிம்ஸ் பூங்கா வெறிச்சோடியது + "||" + The Sims Park was deserted due to low tourist arrivals

சுற்றுலா பயணிகள் வருகை குறைந்ததால் சிம்ஸ் பூங்கா வெறிச்சோடியது