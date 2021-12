மாவட்ட செய்திகள்

விளாத்திகுளம் அருகே வைப்பாற்றில் வெள்ளம் ஓடுவதால் 20 கிராம மக்கள் கயறு கட்டி ஆற்றை ஆபத்தான நிலையில் கடந்து வருகின்றனர் + "||" + 20 villagers are crossing the river in a dangerous condition due to floods in the reservoir near Vilathikulam

