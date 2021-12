மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி புதுமுனியசாமிபுரத்தில் தேங்கியுள்ள மழைநீரில் தனது தங்கையை மிதக்கும் பஞ்சு மூட்டையை படகாக்கி அழைத்து செல்லும் சிறுவனை படத்தில் காணலாம் + "||" + In the picture you can see a boy carrying his sister floating cotton bundle in a boat in the rainwater at Puthumuniyasamypuram, Thoothukudi.

தூத்துக்குடி புதுமுனியசாமிபுரத்தில் தேங்கியுள்ள மழைநீரில் தனது தங்கையை மிதக்கும் பஞ்சு மூட்டையை படகாக்கி அழைத்து செல்லும் சிறுவனை படத்தில் காணலாம்