மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி ஆதிபராசக்தி நகரில் 8வது நாளாக நேற்று தேங்கியுள்ள மழைநீரை படத்தில் காணலாம் + "||" + In the picture you can see the rain water that accumulated on the 8th day yesterday in Adiparasakthi city of Thoothukudi

தூத்துக்குடி ஆதிபராசக்தி நகரில் 8வது நாளாக நேற்று தேங்கியுள்ள மழைநீரை படத்தில் காணலாம்