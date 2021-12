மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் சி வ அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் தேங்கியுள்ள மழைநீரில் மாணவிகள் சிரமப்பட்டு நடந்து செல்வதை படத்தில் காணலாம் + "||" + In the picture you can see the students having difficulty walking in the stagnant rain water on the campus of Siva Government High School in Thoothukudi

