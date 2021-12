மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நேற்று மேலும் ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது

Another person was diagnosed with corona infection in Thoothukudi district yesterday

