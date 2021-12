மாவட்ட செய்திகள்

இந்தியாவிலேயேபொதுமக்களிடம் குறைகளை கேட்பதற்கு தனித்துறை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில்தான் அமைச்சர் பொன்முடி பெருமிதம் + "||" + In India Only in Tamil Nadu has a separate department been set up to hear complaints from the public Minister Ponmudi is proud

