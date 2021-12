மாவட்ட செய்திகள்

சரக்கு வேனில் கடத்திய ரேஷன் அரிசி பிடிபட்டதுஅண்ணன், தம்பி உள்பட 3 பேர் கைது + "||" + The ration rice smuggled in the cargo van was caught 3 people including brother were arrested

