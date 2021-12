மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக-கேரள எல்லையில் 2 தவணை தடுப்பூசி செலுத்தாத அய்யப்ப பக்தர்கள் திருப்பி அனுப்பப்படுவார்கள் + "||" + Ayyappan devotees who do not pay the 2 installment vaccine will be sent back

தமிழக-கேரள எல்லையில் 2 தவணை தடுப்பூசி செலுத்தாத அய்யப்ப பக்தர்கள் திருப்பி அனுப்பப்படுவார்கள்