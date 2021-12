மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் 100 சதவீதம் மானியத்தில் ஆடுகள் பெற தகுதியான பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் கலெக்டர் ஸ்ரீதர் தகவல் + "||" + In Kallakurichi district Eligible women can apply for 100 per cent subsidy for goats Collector Sridhar Information

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் 100 சதவீதம் மானியத்தில் ஆடுகள் பெற தகுதியான பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் கலெக்டர் ஸ்ரீதர் தகவல்