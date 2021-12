மாவட்ட செய்திகள்

நண்பருடன் ஒன்றாக மது அருந்திவிட்டு பந்தயம் கட்டி நீந்தியவர் ஏரியில் மூழ்கி சாவு + "||" + A man who swam with a friend after drinking alcohol drowned in a lake

