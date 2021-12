மாவட்ட செய்திகள்

புதிய மின்கம்பம் முறிந்து உச்சியில் இருந்து விழுந்த ஊழியர் பலி + "||" + The new electric pole broke and killed the employee who fell from the top

புதிய மின்கம்பம் முறிந்து உச்சியில் இருந்து விழுந்த ஊழியர் பலி