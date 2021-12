மாவட்ட செய்திகள்

சங்கரன்கோவிலில் மின்மோட்டாரை பயன்படுத்தி குடிநீரை உறிஞ்சினால் கடும் நடவடிக்கை நகராட்சி ஆணையாளர் எச்சரிக்கை + "||" + Severe action if drinking water is sucked up using an electric motor

சங்கரன்கோவிலில் மின்மோட்டாரை பயன்படுத்தி குடிநீரை உறிஞ்சினால் கடும் நடவடிக்கை நகராட்சி ஆணையாளர் எச்சரிக்கை