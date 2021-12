மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி தனசேகரன் நகரில் 10 நாட்களுக்கும் மேலாக தேங்கியுள்ள மழைநீர் பாசி பிடித்து பச்சை நிறமாக காட்சியளிப்பதுடன் சுகாதாரக்கேடு பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது + "||" + In Thoothukudi Dhanasekaran town, rainwater that has accumulated for more than 10 days has turned green and is in danger of spreading health problems

