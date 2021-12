மாவட்ட செய்திகள்

அகழி நீர் வெளியேறும் பகுதியில் அடைப்பு உள்ளததால் தண்ணீரை வெளியேற்ற முடியவில்லை. + "||" + The only blockage is at the outlet of the moat

அகழி நீர் வெளியேறும் பகுதியில் அடைப்பு உள்ளததால் தண்ணீரை வெளியேற்ற முடியவில்லை.