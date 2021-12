மாவட்ட செய்திகள்

முட்புதருக்குள் கார் கவிழ்ந்தது; போதகர் பரிதாப சாவு + "||" + The car overturned into the bushes The tragic death of the pastor

முட்புதருக்குள் கார் கவிழ்ந்தது; போதகர் பரிதாப சாவு