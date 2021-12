மாவட்ட செய்திகள்

ஒமைக்ரான் வைரஸ் பீதி எதிரொலி: கர்நாடகத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி போடுபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு + "||" + Increase in the number of corona vaccinators in Karnataka

ஒமைக்ரான் வைரஸ் பீதி எதிரொலி: கர்நாடகத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி போடுபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு