மாவட்ட செய்திகள்

ஆவுடையானூர்பத்மநாதபேரி குளத்துக்கு புதிய வாய்க்கால் அமைத்து தண்ணீர் வந்ததுபழனி நாடார் எம்.எல்.ஏ. பார்வையிட்டார் + "||" + A new canal was constructed to supply water to the Padmanathperi pond

ஆவுடையானூர்பத்மநாதபேரி குளத்துக்கு புதிய வாய்க்கால் அமைத்து தண்ணீர் வந்ததுபழனி நாடார் எம்.எல்.ஏ. பார்வையிட்டார்