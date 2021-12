மாவட்ட செய்திகள்

சசிகலா, டிடிவி தினகரனுக்கு அதிமுகவில் இடமில்லை என முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ தெரிவித்தார் + "||" + Former minister Kadambur Raju has said that Sasikala and ttv Dhinakaran have no place in the AIADMK

