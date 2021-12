மாவட்ட செய்திகள்

புளியந்தோப்பு பகுதியில் புதிய மழைநீர் வடிகால்கள் அமைக்க ரூ.7.10 கோடி: சென்னை மாநகராட்சி கமிஷனர் + "||" + 7.10 crore for construction of new storm water drains in Puliyanthope area: Kagandeep Singh Bedi

புளியந்தோப்பு பகுதியில் புதிய மழைநீர் வடிகால்கள் அமைக்க ரூ.7.10 கோடி: சென்னை மாநகராட்சி கமிஷனர்