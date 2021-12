மாவட்ட செய்திகள்

தடுப்பூசி செலுத்தாமல் வந்தவர்களை திருப்பி அனுப்பிய அதிகாரிகள் + "||" + Authorities deported those who did not pay the vaccine

தடுப்பூசி செலுத்தாமல் வந்தவர்களை திருப்பி அனுப்பிய அதிகாரிகள்