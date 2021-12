மாவட்ட செய்திகள்

மணமக்கள் வரவேற்பு முடிந்த நிலையில் மாப்பிள்ளை பிடிக்கவில்லை என திருமணத்தை நிறுத்திய மணப்பெண் + "||" + The bride who stopped the wedding because she did not like the groom

மணமக்கள் வரவேற்பு முடிந்த நிலையில் மாப்பிள்ளை பிடிக்கவில்லை என திருமணத்தை நிறுத்திய மணப்பெண்