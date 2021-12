தூத்துக்குடி அரசு ஆஸ்பத்திரியில் ஒமைக்ரான் கொரோனா தொற்று கண்டறிய நவீன கருவி வந்துள்ளது. தொற்று கண்டறியப்படும் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க 20  படுக்கைகளுடன் தனி வார்டும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டு உள்ளது.

மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி அரசு ஆஸ்பத்திரியில் ஒமைக்ரான் கொரோனா தொற்று கண்டறிய நவீன கருவி வந்துள்ளது. தொற்று கண்டறியப்படும் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க 20 படுக்கைகளுடன் தனி வார்டும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டு உள்ளது

