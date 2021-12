மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன + "||" + Power outages have been announced in Thoothukudi tomorrow

தூத்துக்குடியில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன