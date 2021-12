மாவட்ட செய்திகள்

உடன்குடி அருகே உயர்மட்ட பாலம் கட்ட வேண்டும் என கிராம மக்கள் எதிர்பார்த்து காத்துள்ளனர் + "||" + The villagers are waiting for the construction of a high level bridge near Udankudi

