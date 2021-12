மாவட்ட செய்திகள்

நெகமத்தில் இடிந்து விழும் நிலையில் கிராம நிர்வாக அலுவலகம் + "||" + Village administration office in a state of collapse in Negombo

நெகமத்தில் இடிந்து விழும் நிலையில் கிராம நிர்வாக அலுவலகம்