சாலை பணியை விரைந்து முடிக்கக்கோரி ஊராட்சி மன்ற அலுவலகத்தை பொதுமக்கள் முற்றுகை

மாவட்ட செய்திகள்

சாலை பணியை விரைந்து முடிக்கக்கோரி ஊராட்சி மன்ற அலுவலகத்தை பொதுமக்கள் முற்றுகை + "||" + The public besieged the Panchayat Council office demanding speedy completion of the road work

சாலை பணியை விரைந்து முடிக்கக்கோரி ஊராட்சி மன்ற அலுவலகத்தை பொதுமக்கள் முற்றுகை