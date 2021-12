மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் போலீஸ் தேர்வில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு பணி நேற்று நடந்தது + "||" + Certificate verification work for the winners of the police examination in Thoothukudi district took place yesterday

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் போலீஸ் தேர்வில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு பணி நேற்று நடந்தது